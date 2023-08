Après la reprise des activités des Conseils de la formation par le Fafcea, ce dernier est en discussion avec le FIF-PL pour un projet de rapprochement. "L’idée est ensuite de faire au gouvernement une proposition d’un FAF commun qui gérerait la formation des artisans et des professionnels libéraux pour une création fin 2023 ou début 2024", rapporte le président de FIF-PL, Philippe Denry, dans une interview accordée à AEF info le 1er août 2023. Plusieurs enjeux restent à traiter parmi lesquels l’enjeu social, la gouvernance et le système informatique. "Je pense qu’une première étape avec deux structures qui se connaissent déjà — en tout cas au niveau du pilotage politique avec l’U2P et l’UNAPL —, c’est plus simple à mettre en place que si on fusionnait tout de suite trois ou quatre acteurs qui se connaissent moins", relève Philippe Denry.