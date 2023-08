POLITIQUE DE L’EMPLOI MINISTÈRE DU TRAVAIL/REPRÉSENTATIVITÉ SERVICES DÉCONCENTRÉS. Un arrêté du 21 juillet 2023 fixe la liste et le nombre de sièges des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité social d’administration spécial des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions de l’économie,...