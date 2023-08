Un arrêté publié au Journal officiel du 4 août 2023 fixe le nombre de sièges par catégorie de membres du conseil des acteurs des plateformes. Placé auprès de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi, il a pour mission de faire des propositions en matière de conditions de travail des travailleurs des plateformes, de moyens de favoriser le développement du dialogue social et de la négociation collective dans les deux secteurs concernés (VTC et livreurs), et d’usage des algorithmes, des outils numériques et des données personnelles des travailleurs par les plateformes.