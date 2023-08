Avec près de 76 000 logements, Batigère Habitat réunit Batigère Grand Est, Batigère en Île-de-France et Espace Habitat Construction, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, indique son président, Nicolas Zitoli, à AEF info le 3 août 2023. La fusion a été officiellement validée par les trois SA le 31 juillet lors d’AG extraordinaires. La tête de pont du Réseau Batigère compte ainsi dégager de nouvelles marges de manœuvre financières et réaliser des synergies pour faire "face aux besoins de plus en plus importants de production et de rénovation énergétique", indique son président.