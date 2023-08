La direction générale du Trésor a annoncé, le 26 juillet, la création d’une sous-direction "transition écologique". Ses principales missions sont les suivantes : appréhender et expliquer les enjeux économiques et sociaux du changement climatique (atténuation et adaptation) et du maintien de la biodiversité ; concevoir un rapport sur les enjeux économiques de la transition écologique, demandé par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique pour 2024, produire des recommandations sur les enjeux énergétiques face à la crise actuelle et à plus long terme.Le sous-directeur, en cours de recrutement, assurera la coordination de quatre bureaux : pôle zéro carbone ; bureau de la synthèse climat ; bureau de l’environnement, de l’adaptation et de la biodiversité ; bureau de l’énergie.