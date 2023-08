Portée par les ministres de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini, et le ministre délégué chargé des Comptes publics, Thomas Cazenave, une nouvelle circulaire parue le 25 juillet 2023 exclut du champ des bénéficiaires des chèques-vacances les agents publics civils de l’État et militaires retraités. La CFDT-Fonctions publiques et la UFSE-CGT ont critiqué cette mesure qui permet à l’État de faire des économies au détriment des agents publics.