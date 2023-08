Les syndicats ont tout l’été pour transmettre leurs propositions à la DGAFP concernant le projet d’accord PSC sur le volet prévoyance, présenté le 18 juillet dernier. Jugé "non-signable en l’état" par les organisations représentatives, l’administration devra en présenter une nouvelle version. La FGF-FO a transmis la sienne le 27 juillet, comme l’Unsa-FP, la CFDT-FP et l’UFSE-CGT. Le syndicat prône une "amélioration statutaire de la prévoyance pour tous les agents de la fonction publique" et "ouvrir des négociations pour articuler statutaire et complémentaire".