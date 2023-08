L’EIC sélectionne 19 projets le 24 juillet 2023 dans le cadre de l’appel "Transition" - parmi 180 soumissions éligibles - pour un montant total de 46,76 M€ (jusqu’à 2,5 M€ chacun). Les participants lauréats viennent de 18 États membres de l’UE et de pays associés à Horizon Europe et trois d’entre eux sont en France. Le financement EIC Transition assure le suivi des résultats obtenus par les projets EIC Pathfinder et ERC et, pour la première fois, l’appel pour le financement des défis était ouvert aux projets issus des résultats obtenus par n’importe quel projet dans le cadre d’Horizon Europe.