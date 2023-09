Eurostat confirme la baisse du chômage en Europe, dans un communiqué paru le 1er août, avec un taux de 6,4 % pour le mois de juin. Une mesure stable mais surtout la plus faible enregistrée depuis 2000, par l’institut de statistique. En dépit des conséquences économiques de la guerre en Ukraine et de l’inflation, le repli du chômage s’est donc poursuivi avant de se stabiliser depuis le mois d’avril à un niveau encore jamais atteint après plus d’une décennie. Mais ce record n’englobe pas encore les jeunes européens touchés par un taux de chômage de presque 15 % de la population de 15 à 25 ans.