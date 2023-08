Par une décision publiée au Journal officiel le 2 août 2023, l’Arpe homologue l’accord collectif de méthode du 20 avril 2023 sur l’organisation des négociations collectives (lire sur AEF info), signé entre les partenaires sociaux représentant les travailleurs de plateformes opérant dans le secteur de la livraison de marchandises. Le texte fixe les thèmes de la négociation collective pour l’année 2023, la gouvernance et l’organisation de la négociation sectorielle, et les moyens attribués à la représentation des livreurs indépendants. Une ordonnance du 6 avril 2022 (lire sur AEF info) prévoit que les accords collectifs signés dans ce secteur s’appliquent aux plateformes adhérentes aux organisations signataires et à leurs travailleurs. L’homologation de l’Arpe en étend les dispositions à toutes les plateformes et leurs travailleurs compris dans le champ d’application des textes.