La loi relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense a été publiée au Journal officiel, mercredi 2 août 2023. Elle prévoit notamment de consacrer 413,3 milliards d’euros sur la période au ministère des Armées. Elle comprend aussi un volet dédié au renseignement et à la contre-ingérence, qui oblige par exemple les militaires et les agents civils exerçants ou ayant exercé des fonctions sensibles à déclarer toute activité lucrative liée à la défense ou à la sécurité pour des entités étrangères. La LPM comporte aussi un volet cyber, qui muscle les attributions de l’Anssi, et lui permet, entre autres, de neutraliser des noms de domaine. Enfin, pour les réservistes salariés, la période minimale d’emploi dans la réserve militaire ou celle de la police nationale passe de huit à dix jours.