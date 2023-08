Le CNRS et le laboratoire KEK au Japon annoncent, le 2 août 2023, la création du Toshiko Yuasa Laboratory, un International research laboratory selon la classification du CNRS. L’objectif de ce laboratoire, consacré à l’étude de la physique des particules et implanté dans la ville de Tsukuba, est de renforcer les liens déjà existant entre ces deux institutions depuis plus de 15 ans "pour faire émerger de nouvelles synergies et des travaux originaux". Le KEK est un organisme national ayant pour mission de soutenir la recherche en physique des particules au Japon.