France Compétences actualise ses notices d’aide au dépôt d’un enregistrement de droit au RNCP et au RS

France compétences met en ligne, le 28 juillet 2023, des versions actualisées de ses notices d’aide au dépôt d’une demande d’enregistrement au RNCP et au RS . Ces documents détaillent les étapes permettant l’enregistrement d’une certification dans l’un de ces deux répertoires. Elles sont des guides à destination des certificateurs qui souhaitent déposer une demande d’enregistrement d’une certification sur l’un des deux répertoires nationaux. Par rapport aux versions précédentes, les nouvelles notices sont complétées avec deux nouveaux chapitres relatifs à "l’aide à la saisie des partenaires" habilités à préparer leurs certifications et à la "saisie des correspondances". Sont considérées comme des "correspondances", les "conformités ou ressemblances", par exemple entre la certification déposée et des "certifications équivalentes et de même niveau de qualification" déjà enregistrées.