Branche des organismes de formation : l’avenant salarial 2023 est étendu

Le ministère du Travail a étendu, par un arrêté du 24 juillet 2023, publié au Journal officiel du 2 août, l’avenant du 12 avril 2023 relatif aux salaires minima conventionnels annuels bruts de l’année 2023 dans la branche des organismes de formation. Cet avenant procède à des revalorisations des minima conventionnels comprises entre +4,56 % pour les derniers niveaux de la grille de rémunération, et de +8,47 % pour les premiers niveaux. Conclu pour une durée indéterminée, l'avenant ne comprend aucune "clause de rendez-vous" sur ce sujet des salaires. Contrairement à celui signé en 2022, cet avenant du 12 avril 2023 n’a pas fait l’unanimité. Il a été signé côté employeur par Les Acteurs de la compétence et le Sycfi, mais pas par le Synofdes. Pour les syndicats de salariés, la FEP-CFDT, le SNEPL-CFTC, la FD CFE-CGC et le Snepat FO ont paraphé le texte, contrairement au SNPEFP-CGT.