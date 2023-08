En quatre ans, 61 000 jeunes ont bénéficié du parcours en prépa-apprentissage déployé dans le cadre du PIC et 54 000 sont sortis du dispositif entre 2019 et 2022, dont 44 % ont signé un contrat en alternance, 15 % ont intégré une formation et 5 % un emploi. C’est l’un des principaux enseignements du rapport transversal sur le déploiement de ce dispositif dans 8 régions (1), publié mardi 1er août 2023 par la Dares qui estime que la cible (75 000 bénéficiaires) a été surévaluée et que le déploiement ne prend pas toujours en compte les dispositifs analogues existant dans les territoires.