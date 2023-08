Gendarmerie : le parcours des commandants des régions Pays de la Loire et Centre-Val de Loire

Deux nouveaux commandants de région de gendarmerie ont été nommés au cours de l’été. L’ancien commandant en second de la région de gendarmerie des Pays de la Loire et commandant en second du groupement de gendarmerie de la Loire-Atlantique, Laurent Le Gentil, devient numéro un. Philippe Ott quitte son poste de commandant en second de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour prendre le commandement de la région du Centre-Val de Loire, ainsi que du groupement du Loiret.