Deux diagnostics emploi et formation, réalisés à la demande de l’UTP et présentés fin juin 2023, mettent en évidence les forts besoins de recrutement du transport public et ferroviaire. Ils pointent également les carences du secteur en matière de formation professionnelle initiale et continue, notamment en raison de débouchés pas suffisamment identifiés par les jeunes et les organismes de formation. Pour changer la donne, l’organisation professionnelle a signé un partenariat avec le CFA francilien LÉA-CFI pour développer le recours à l’apprentissage dans les métiers de la maintenance.