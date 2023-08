L’UTP ambitionne de construire un appareil de formation adapté aux besoins des secteurs des transports urbains et ferroviaires. Des besoins aujourd’hui trop peu identifiés par l’offre de formation comme le montrent deux diagnostics emploi-formation réalisés à sa demande et présentés en juin 2023. En s’appuyant sur ces travaux, l’organisation professionnelle élabore un plan d’actions qu’elle entend présenter "prochainement à France 2030". Il portera notamment sur la mise en place d’une "école de la conduite décarbonée" et un investissement plus marqué dans la voie technique et professionnelle.