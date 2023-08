Assurance chômage : publication de la circulaire de l’Unédic sur la revalorisation des allocations du 1er juillet 2023

"Le conseil d’administration de l’Unédic, réuni le 27 juin 2023, a décidé de revaloriser de 1,90 % les salaires de référence servant au calcul de l’ ARE ; cette revalorisation porte sur les salaires de référence intégralement composés de sommes afférentes à des périodes antérieures au 1er janvier 2023", souligne le régime dans la circulaire n°2023-06 publiée mercredi 5 juillet 2023. De plus, Le CA a retenu "que la partie fixe de l’ARE, l’allocation minimale et le seuil minimum de l’ARE pour les bénéficiaires en formation seraient revalorisés de 1,90 % à compter du 1er juillet 2023" ; il en va de même pour les paramètres de la dégressivité. "Il s’agit de la seconde revalorisation annuelle décidée par le Conseil d’administration de l’Unédic. Pour mémoire, une revalorisation exceptionnelle de 1,90 % est intervenue au 1er avril 2023", rappelle le directeur général, Christophe Valentie.