La loi du 2 août 2021 "pour renforcer la prévention en santé au travail" (lire sur AEF info) avait pour objectifs principaux de renforcer la prévention en entreprise et d’étendre les missions des services de santé au travail. Concernant les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI), la loi définit les conditions de désignation des membres des conseils d’administration et des commissions de contrôle de ces derniers. Un décret du 31 juillet 2023 publié au Journal officiel du 2 août 2023 vient préciser ces règles de désignation.