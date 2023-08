Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a confirmé le 31 juillet vouloir octroyer des centaines de nouvelles licences pétrolières et gazières. Les premières d'entre elles devraient accordées à l’automne, précise Downing Street. Le nord-est de l’Écosse et le Humber ont par ailleurs été choisis pour accueillir deux nouveaux pôles de CCS."Même lorsque nous aurons atteint le niveau zéro en 2050, un quart de nos besoins énergétiques proviendra du pétrole et du gaz. Mais certains préféreraient que cette énergie provienne d’États hostiles plutôt que des réserves dont nous disposons ici, chez nous", a justifié le Premier ministre dans un communiqué.L’annonce a été critiquée jusque dans les rangs des conservateurs, dont est issu Rishi Sunak, rapporte The Guardian. L'octroi de ces licences est contesté en justice par Greenpeace.