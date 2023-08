La Haute Autorité de Santé recommande une campagne de rappel vaccinal à l’automne pour les personnes à risque

La HAS recommande, dans un avis publié mercredi, d’organiser à l’automne 2022 une campagne de rappel du vaccin Covid pour les personnes à risque, "en particulier, les personnes immunodéprimées et leur entourage, les personnes de 65 ans et plus et/ou présentant des comorbidités à risque de forme grave". Elle recommande également "d’envisager la vaccination des professionnels de santé au regard notamment des futures données d’efficacité vaccinale contre les formes asymptomatiques de la maladie". Dans le scénario d’évolution de l’épidémie que la HAS retient, l’impact de la circulation du virus serait moindre. L’incidence et le nombre de cas graves seraient découplés, ce qui conduirait à des vagues épidémiques de moins en moins graves. Néanmoins, l’augmentation de la proportion de personnes ayant une baisse d’immunité rendrait nécessaire l’administration périodique d’une dose de rappel.