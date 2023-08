Alliance Villes Emploi et l’Ademe signent une convention pour la promotion des clauses sociales

Alliance Villes Emploi et l’Ademe signent une convention de partenariat, jeudi 28 octobre 2021. L’objectif est d’accompagner l’ Ademe dans la promotion et le développement des clauses sociales dans ses marchés publics, selon un communiqué diffusé par AVE. Il s’agit d’un nouvel angle de collaboration pour les deux signataires qui sont toutefois habitués à travailler ensemble. L’Ademe et l’Alliance Villes Emploi collaborent depuis 2008, afin de mieux anticiper et appréhender au niveau local (bassins d’emploi), les enjeux en matière d’emploi et de formation de la transition écologique. L’Ademe soutient actuellement l’association dans le cadre d’un projet sur deux ans (2021-2022) "Allier les territoires pour l’emploi et les compétences de la transition écologique".