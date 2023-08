Le 11 juillet 2023, les employeurs territoriaux réunis en coordination et les organisations syndicales signaient à l’unanimité un accord sur la protection sociale complémentaire des agents de la territoriale. Le premier volet de cet accord prévoit une participation employeur à 50 % sur la prévoyance, tandis que le volet santé sera négocié dans un deuxième temps. Pour AEF info, Murielle Fabre, maire de Lampertheim (sans étiquette, 67) et secrétaire générale de l’AMF (Association des maires de France), revient sur la négociation ayant mené à cet accord, l’évolution des relations entre l’État, les employeurs territoriaux et les syndicats, et l’impact financier des mesures décidées sur les collectivités comme sur les agents. Elle exprime aussi ses attentes vis-à-vis de la DGAFP, qui doit retranscrire l’accord, et détaille les travaux qui l’attendent à la rentrée.