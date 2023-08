Ce que prévoit le décret sur les règles d’hygiène des locaux d’habitation

Le décret qui fixe les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés a été publié au Journal officiel du 30 juillet 2023 et entrera en vigueur le 1er octobre prochain. Il détaille les conditions de salubrité à respecter ainsi que les règles d’utilisation et d’entretien. Et durcit les sanctions en cas de manquement aux règles sanitaires et d’hygiène, qui passent d’une contravention de 3e classe à 4e classe. En revanche plusieurs sources expertes s'inquiètent de voir des logements de seulement 1m80 sous plafond considérés comme habitables.