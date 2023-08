Handicap : 18 nouvelles entreprises adaptées habilitées pour l’expérimentation des CDD Tremplin

Accompagner et former des personnes handicapées pour leur permettre une meilleure insertion professionnelle en entreprise classique ensuite, c’est le but des CDD Tremplin expérimentés depuis leur création par la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Le Journal officiel du 4 janvier 2023 comprend un arrêté daté du 27 décembre 2022, qui ouvre à 18 nouvelles entreprises adaptées la possibilité de signer ce type de contrat, d’une durée de 24 mois maximum. L’expérimentation concerne désormais 442 entreprises adaptées et est, pour l’heure, prévue pour durer jusqu’à fin 2023.