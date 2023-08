Les fédérations d’Ocam et le collectif des Libéraux de santé, dans un communiqué publié le 28 juillet 2023, indiquent avoir élargi le cadre de leurs travaux sur le tiers payant en incluant désormais dans leurs discussions la Feima, fédération d’éditeurs de logiciels santé. Les parties prenantes entendent arriver à une adaptation des logiciels métiers de tous les professionnels d’ici deux ans. Mais les objectifs assignés restent assez flous et la pression pourrait s’accroître pour obtenir plus rapidement des premiers signes probants d’avancées sur des champs stratégiques tels que le dentaire.