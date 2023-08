La loi de programmation militaire 2024-2030 qui crée un régime d’apprentissage militaire est publiée au Journal officiel

La loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense vient d’être publiée au Journal officiel daté du lendemain. Elle crée, à l’article 34, un régime d’apprentissage militaire. Les élèves admis sous statut militaire dans les établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire — l’école des mousses de la marine, l’école militaire préparatoire technique de l’armée de terre, l’école d’enseignement technique de l’armée de l’air et de l’espace — auront ainsi le statut d’apprentis militaires. Les mineurs bénéficieront d’un aménagement de leurs conditions d’emploi (temps de service et travail de nuit). Un décret en Conseil d’État définira les conditions d’application de ce nouveau régime.