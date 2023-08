L’université de la Nouvelle-Calédonie est le 4e lauréat connu de la 3e vague de l’appel à projets "Excellences". La présidente de l’établissement et le Haut-commissaire de la République ont annoncé en conférence de presse, le 3 août 2023, que le projet "DiversitéS" était retenu, avec un financement de 14,98 M€. L’université entend ainsi "comprendre, préserver et valoriser les diversités des socio-écosystèmes tropicaux dans un contexte de changement global". Pour rappel, les universités de Caen, Rouen et du Havre ont aussi été sélectionnées, comme annoncé par Élisabeth Borne la semaine dernière.