Publié au Journal officiel du mardi 1er août, le décret n°2023-698 du 31 juillet 2023 modifie le décret n°2022-750 du 29 avril 2022, qui établissait la liste des communes "dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral". Examinée en mai dernier par le Comité national du trait de côte (lire sur AEF info), cette liste, sur laquelle figuraient 126 communes volontaires en 2022, en compte désormais 242, ayant toutes délibéré en ce sens. Selon cette liste, c’est la région Bretagne qui compte le plus de communes concernées par l’érosion du littoral (93, dont 52 dans le Finistère et 26 dans les Côtes-d’Armor), suivie par la Normandie (50 communes, dont 40 dans la Manche) et la Nouvelle-Aquitaine (43 communes, dont 23 en Charente-Maritime).