Plusieurs officiers généraux de la gendarmerie sont nommés par décrets publiés au Journal officiel, jeudi 27 juillet et mardi 1er août 2023. Parmi eux, le général de brigade Christophe Husson, qui devient le nouveau patron du Comcybergend. À Issy-les-Moulineaux, le général de division Frédéric Bonneval est le nouvel adjoint du DOE. Seules deux régions changent de chef, le Centre-Val de Loire et les Pays de la Loire, désormais commandées respectivement par les généraux de division Philippe Ott et Laurent Le Gentil. Mayotte et la Moselle voient également leur commandement renouvelé.