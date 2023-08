SECTEUR SANTÉ DENTISTES. Décret n° 2023-701 du 31 juillet 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires. le décret permet de faire passer le ticket modérateur sur une majorité d'actes entre 35 et 45%. HÔPITAL. Le décret n°2023-702 du 31 juillet 2023 porte création d’une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle pour certains agents publics civils de la fonction publique de l’État et...