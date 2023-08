L’Opco Mobilités profite de son rapport d’activité 2022 pour dresser un bilan de l’année passée et, plus largement, pour revenir sur son premier mandat paritaire des années 2019-2021. Un bilan positif, tant pour 2022, marquée par une forte hausse des bénéficiaires des financements de l’Opco, que pour ses quatre premières années d’existence. Sans surprise l’alternance, et principalement l’apprentissage, est le premier poste d’engagement financier de l’opérateur de compétences, qui a géré plus de 1,3 Md€ l’an passé.