L’Urssaf (Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales) a dévoilé sa publication dédiée à l’activité économique des jeunes, lundi 31 juillet 2023. Fin 2021, les moins de 30 ans représentent 6 % des travailleurs indépendants classiques et 20 % des autoentrepreneurs. En 2022, ils comptent pour 25 % des effectifs salariés. L’étude met en avant la forte part de jeunes indépendants et autoentrepreneurs dans le secteur de poste et courrier (livraison à domicile).