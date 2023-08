"Notre objectif, avec ce nouveau groupe de réflexion, est de transformer la façon dont nous nous déplaçons", résume Antoine Grange, directeur général Europe du groupe Transdev, à propos du think tank dénommé "The mobility sphere", installé par l’opérateur de transports publics début juillet pour "explorer l’avenir de la mobilité". Le groupe de réflexion entend fédérer, à l’échelle européenne, "une communauté d’experts – dans les domaines universitaire, public et privé – pour élaborer des solutions innovantes adaptées aux villes de demain".