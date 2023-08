Seuils d'activité et T2A ont pesé sur la recomposition de l'offre hospitalière en cancérologie entre 2005 et 2012

Dans sa première livraison de Questions d’économie de la santé (n°221- janvier 2017), l’ Irdes s’intéresse à l’impact sur l’accès aux soins en cancérologie (chirurgie et chimiothérapie) de l’introduction de la T2A comme mode de tarification du MCO et de la mise en place de seuils d’activité minimale. Quel a été l'effet sur la redistribution des activités de cancérologie sur le territoire, sur l'accès géographique et sur la qualité des soins de ces deux réformes ? Si l'Irdes répond sur les deux premiers points, elle promet de répondre ultérieurement, dans un numéro consacré à la chirurgie des cancers du sein, à la question de savoir si la concentration de l'activité de chirurgie carcinologique a conduit ou non à améliorer les pratiques chirurgicales et à réduire les variations entre territoires.