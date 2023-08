La Fabrique de la cité a mis en ligne, mardi 11 juillet 2023, une note intitulée "D’une rive à l’autre : les villes moyennes aménagent leurs cours d’eau", premier opus d’un cycle de réflexion sur ce phénomène qui n’est plus seulement réservé aux métropoles. "Les villes moyennes, en ce qu’elles proposent souvent un cadre de vie de qualité et une proximité plus directe aux espaces naturels qu’une grande métropole, semblent d’excellents laboratoires de réaménagement des cours d’eau", fait valoir Alphonse Coulot, auteur de la note, qui aborde les différents usages des fleuves et rivières urbains.