"Le manque d’État, souvent déploré au quotidien, se manifeste particulièrement dans la demande relayée par l’ensemble des acteurs, politiques, économiques, sociaux ou culturels, d’une meilleure sécurité au quotidien." Dans un rapport d'information, adopté par la commission des Lois, le 12 juillet 2023, plusieurs sénateurs dressent un état des lieux de la situation institutionnelle, la justice et la sécurité en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin et émettent neuf propositions sur le domaine régalien, notamment le renforcement des moyens de l'Ofast.