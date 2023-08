Retenu par le comité de suivi du programme européen franco-italien Alcotra, le projet Observ’Alp va bénéficier de 400 000 € du fonds Feder, fait savoir la région Paca le 27 juillet. Le projet, qui associe la métropole de Nice-Côte d’Azur ainsi que Monaco, les régions Piémont et Ligurie, la métropole de Turin et la Mission opérationnelle transfrontalière, vise à "construire un système d’observation territoriale et d’information numérique harmonisé entre les parties françaises, italiennes et monégasque", indique à AEF info Chantal Eymeoud, VP de la région en charge des affaires européennes.