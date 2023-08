Patrick Martin est officiellement président du Medef depuis le 17 juillet 2023. Il a donné deux interviews publiées ces derniers jours. L’une dans "Le Trombinoscope" et l’autre accordée aux quotidiens régionaux du Groupe Ebra. Il y détaille ses priorités pour les prochains mois et commente l’actualité sociale et politique. Le successeur de Geoffroy Roux de Bézieux souhaite que le président de la République, Emmanuel Macron, "intègre une fois pour toutes que notre pays se porterait mieux si les corps intermédiaires, les partenaires sociaux, étaient mieux considérés".