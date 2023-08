Le décret modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale entre partiellement en vigueur depuis mardi 1er août 2023. Il acte ainsi la suppression du grade de brigadier de police, prévue dans le cadre du protocole "pour la modernisation des ressources humaines de la police nationale", signé à l’unanimité par les organisations syndicales il y a près d’un an et demi. Un autre texte prévoit une majoration "cœur de nuit" pour l’ensemble des personnels de la police nationale.