Près d’une semaine après la nomination de Patrice Vergriete en tant que ministre délégué au Logement, quatre des membres de son cabinet ont été nommés au JO du 29 juillet 2023. Nathalie Fortis reste cheffe de cabinet et Guillaume Voisard conserve son poste de conseiller logement. Deux membres de l’équipe de Patrice Vergriete à la mairie et la communauté urbaine de Dunkerque l’accompagnent au ministère. Guillaume Vittu devient chef de cabinet adjoint et Claire Bouchard conseillère spéciale.