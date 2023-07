Serge Letchimy, président du conseil exécutif de Martinique, et Ary Chalus, président de la région Guadeloupe ont signé une lettre d’intention, le 30 juillet 2023, à travers laquelle ils s’engagent à renforcer leur collaboration sur l’université des Antilles. Ils souhaitent avancer sur "six points clés", dont l’amélioration des conditions d’accueil des étudiants, la création du "Pôle Mer attractif", une "meilleure prise en compte" de la langue créole dans les formations, l’accompagnement des doctorants et post-doctorants, ou encore le renforcement de partenariats internationaux.