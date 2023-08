La DGITM et le Cerema, en partenariat avec le Gart et Intercommunalités de France ont mis en ligne début juillet un observatoire des politiques locales de mobilité. Hébergé sur le site de France mobilités, cet outil a pour objectifs de "diffuser une connaissance, libre et facilement accessible à tous, relative aux enjeux d’organisation des mobilités sur les territoires" et d'"appuyer la mise en place et l’évaluation des politiques publiques de mobilité, tant au niveau national que local", ont expliqué les partenaires début juillet.