Après la nomination de Constance Bensussan et de Céline Montaner-Blancho, respectivement comme directrice et cheffe de cabinet, l’entourage d’Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles, s’étoffe avec la nomination de six nouvelles personnalités. À noter que la plupart d’entre eux étaient déjà en fonction au sein du cabinet de Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées qui a quitté le nouveau gouvernement d’Élisabeth Borne (lire sur AEF info), confirmée dans ses fonctions le 17 juillet dernier.