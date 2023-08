Tout comme l’Unsa-FP et la CFDT-FP, l’UFSE-CGT a transféré sa contribution à la DGAFP, répondant au projet d’accord sur le volet prévoyance présenté lors de la réunion de travail PSC du 18 juillet. Le syndicat demande, comme dans la FPT, de favoriser un système d’adhésion obligatoire en prévoyance, et propose trois mécanismes pour contrôler les coûts. Sur le reste de la proposition, il souhaite notamment augmenter l’assiette de calcul des indemnités de prise en charge pour incapacité et améliorer la rente éducation.