"On observe des pénuries de main-d’œuvre dans différents secteurs et professions à tous les niveaux de compétences, et ce phénomène devrait se renforcer", relève la Commission européenne dans son rapport sur l’évolution de l’emploi et de la situation sociale en Europe publié le 6 juillet 2023. Parmi les politiques européennes destinées à y remédier, le rapport cite notamment une future "initiative ayant pour objet d’améliorer la reconnaissance des qualifications des ressortissants de pays tiers et de nouer, avec certains pays tiers partenaires, des partenariats destinés à attirer les talents".