Police nationale. Un décret du 28 juillet 2023 modifie le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. Selon la notice, il réorganise ce corps "en trois grades contre quatre aujourd'hui, en supprimant le grade de brigadier de police". Un autre décret du 28 juillet 2023 modifie la grille indiciaire applicable aux fonctionnaires actifs du corps d'encadrement et d'application de la police nationale et accompagne également la restructuration...