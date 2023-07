Un peu plus d’un an après son arrivée à la direction de cabinet du ministre du Travail, du Plein-emploi et de l’Insertion, Benjamin Maurice quitte l’équipe d’Olivier Dussopt, qui se déclare "très reconnaissant pour tout le travail réalisé à ses côtés". Le ministère indique qu’il "a souhaité regagner l’Inspection générale des affaires sociales". Il est remplacé, à compter du 4 août 2023, par Geoffroy de Vitry, qui était jusqu’alors directeur adjoint de cabinet du ministre du Travail.