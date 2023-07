Hygiène et de salubrité. Le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 fixe des règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés dans la partie réglementaire du code de la santé publique. Il précise la définition des situations d’insalubrité et les critères fondant la qualification de locaux par nature impropres à l’habitation. Il prévoit, en outre, la sanction du non-respect de ces règles par une contravention dont le quantum a été élevé à la 4e...